Петербургские покупатели новостроек вдвое беднее московских 

У покупателей новостроек комфорт-класса в Санкт-Петербурге доход на семью меньше почти вдвое (на 49%), чем у покупателей в Москве. Об этом «Известиям» рассказали аналитики девелоперской ГК «ФСК».

При этом средний доход на семью обладателей апартаментов в Петербурге выше семейного дохода покупателей этого же формата недвижимости в сегменте «комфорт» из Москвы на 71,7%.

В основном квартиры в проектах комфорт-класса клиенты покупают для самостоятельного проживания в них, а апартаменты чаще приобретаются ради инвестиций, пояснила директор департамента аналитики и планирования продаж ГК «ФСК» Ксения Цаплина.

По ее словам, доля покупок апартаментов для сдачи в аренду в Петербурге почти вдвое превышает долю таких покупок в Москве.

В Санкт-Петербурге средний доход покупателей в комфорт-классе составляет 153 тыс. рублей в месяц на семью, в апартаментах вдвое больше — 316 тыс. Наибольшая группа покупателей в комфорт-классе имеет семейный доход в размере от 51 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц (41%), в апартаментах — от 151 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц (22%).

Большинство покупателей имеют высшее образование, в том числе ученую степень (91%). Высшее образование получили 78% покупателей недвижимости в проектах комфорт-класса и 90% покупателей апартаментов, ученую степень — 8 и 6% соответственно. В основном клиенты работают специалистами с высшим образованием (33%), частными предпринимателями (21%) или руководителями отделов (20%).

Наиболее частые причины покупки квартиры в комфорт-классе — необходимость в большей площади (31%), желание повысить класс жилья (25%), покупка жилплощади для ребенка (19%) и необходимость большего числа комнат (19%). Апартаменты приобретались клиентами с целью инвестиций: в основном это сдача в аренду (85%), а также сохранение денег (45%) и перепродажа (18%).

В Москве средний доход покупателей в комфорт-классе составляет 300 тыс. рублей на семью, в апартаментах — 184 тыс. рублей на семью. В большинстве случаев (33%) доходы на семью в комфорт-классе составляют от 101 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, в апартаментах большинство получает от 101 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц (24%) и от 151 тыс. до 200 тыс. рублей (24%). Также практически все покупатели получили высшее образование, в том числе ученую степень (89%). Образование вуза есть у 90% покупателей недвижимости в проектах комфорт-класса и 92% приобретателей апартаментов, ученая степень — у 6 и 3% соответственно.

Сфера деятельности покупателей в московских проектах комфорт-класса распределяется следующим образом: 42% работают специалистами с высшим образованием, 20% — руководителями подразделений, 12% — руководителями высшего звена, 11% являются частными предпринимателями. Клиенты, купившие апартаменты, являются специалистами с высшим образованием в 25% случаев, руководителей подразделений — 23%, частных предпринимателей — 26%.

Наиболее частые причины покупки квартиры в целом — отказ от аренды (21%), желание увеличить площадь (21%), сохранение денег (20%) и необходимость большей площади (20%).

Доминирующие причины в московском комфорт-классе — переезд из другого города (24%), желание повысить класс жилья (24%), отказ от аренды (22%). Для апартаментов главная причина покупки — сдача в аренду (44%). Отказ от аренды — третья по популярности причина приобретения (26%) после сохранения денег (36%).

Ранее в июле эксперты «Метриум» сообщили, что в I полугодии 2022 года в Москве в массовом сегменте количество новых проектов новостроек увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.