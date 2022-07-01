В Москве заметно выросло предложение дешевых новостроек

В I полугодии 2022 года в Москве в массовом сегменте количество новых проектов новостроек увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Метриум».

«Рост предложения новых проектов в доступном ценовом сегменте — это реакция рынка на текущую экономическую ситуацию», — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Девелоперы разрабатывают проекты, у которых максимально широкая аудитория покупателей с разным бюджетом, пояснил он.

Тренд на расширение рынка доступного жилья в Москве будет усиливаться, считает Перлин.

В I полугодии 2022 года московские девелоперы начали реализацию 51 проекта новостроек. Из них в массовом сегменте рынка — 26 (против 16 в аналогичном периоде 2021 года), в бизнес-классе — 14 комплексов (против 13 проектов в первом полугодии 2021-го), в премиум-классе — восемь проектов (против пяти). В элитном сегменте вышло три новинки, как и в аналогичном периоде 2021 года.

Также в I полугодии 2022 года застройщики пополнили московский рынок новостроек 51 новым проектом, тогда как в аналогичный период 2021 года было 37 новинок. Таким образом, объем нового предложения увеличился на 38%, несмотря на непростую ситуацию в экономике.

Для сравнения — в проблемном из-за коронавируса I полугодии 2020 года активность застройщиков с точки зрения вывода нового продукта была заметно меньше. Тогда начались продажи всего 18 новостроек, из которых к массовому сегменту относились семь проектов новостроек, к бизнес-классу — также семь, к премиум-классу — два и к элитному — также два.

«Несмотря на неблагоприятную обстановку, девелоперы продолжили вывод на рынок новых проектов. Полагаю, большую роль в этом сыграл опыт пандемии, на примере которого застройщики убедились в том, что выгоднее продолжать стройку и запускать новые проекты, чем прекращать активность», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее, в июне, участник рынка спрогнозировала снижение цен на «вторичку» осенью 2022 года. Так, по словам владелицы агентства недвижимости «Тренд Хаус», инвестора, предпринимателя Ксении Аверс, цены на вторичное жилье начнут снижаться для стимулирования продаж.