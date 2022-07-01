Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Спорт
Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
Экономика
Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО HIMARS
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Вильфанд рассказал о холодном начале июля в ряде регионов России
Мир
Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Симферополя в Бердянск
Мир
CNN сообщил об изучении Пентагоном более 1 тыс. предложений поставок оружия Киеву
Мир
В Турции усмотрели угрозу Калининграду в расширении НАТО на восток

В Москве заметно выросло предложение дешевых новостроек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В I полугодии 2022 года в Москве в массовом сегменте количество новых проектов новостроек увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Метриум».

«Рост предложения новых проектов в доступном ценовом сегменте — это реакция рынка на текущую экономическую ситуацию», — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Проект и контра: активность девелоперов снизилась на треть
Насколько могут вырасти цены на новостройки из-за нехватки предложения

Девелоперы разрабатывают проекты, у которых максимально широкая аудитория покупателей с разным бюджетом, пояснил он.

Тренд на расширение рынка доступного жилья в Москве будет усиливаться, считает Перлин.

В I полугодии 2022 года московские девелоперы начали реализацию 51 проекта новостроек. Из них в массовом сегменте рынка — 26 (против 16 в аналогичном периоде 2021 года), в бизнес-классе — 14 комплексов (против 13 проектов в первом полугодии 2021-го), в премиум-классе — восемь проектов (против пяти). В элитном сегменте вышло три новинки, как и в аналогичном периоде 2021 года.

Также в I полугодии 2022 года застройщики пополнили московский рынок новостроек 51 новым проектом, тогда как в аналогичный период 2021 года было 37 новинок. Таким образом, объем нового предложения увеличился на 38%, несмотря на непростую ситуацию в экономике.

Для сравнения — в проблемном из-за коронавируса I полугодии 2020 года активность застройщиков с точки зрения вывода нового продукта была заметно меньше. Тогда начались продажи всего 18 новостроек, из которых к массовому сегменту относились семь проектов новостроек, к бизнес-классу — также семь, к премиум-классу — два и к элитному — также два.

«Несмотря на неблагоприятную обстановку, девелоперы продолжили вывод на рынок новых проектов. Полагаю, большую роль в этом сыграл опыт пандемии, на примере которого застройщики убедились в том, что выгоднее продолжать стройку и запускать новые проекты, чем прекращать активность», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее, в июне, участник рынка спрогнозировала снижение цен на «вторичку» осенью 2022 года. Так, по словам владелицы агентства недвижимости «Тренд Хаус», инвестора, предпринимателя Ксении Аверс, цены на вторичное жилье начнут снижаться для стимулирования продаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022