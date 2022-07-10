В ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель»

В думской фракции ЛДПР предлагают заменить понятие «президент» на «правитель», пока оно окончательно не укоренилось в российском обществе. Об этом в воскресенье, 10 июля, заявили «РИА Новости» в партии.

Депутаты напомнили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался в конце XVIII века в США и позднее распространился по всему миру. Для России же по историческим мерках это новое слово.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Его можно спокойно заменить, например на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.

Аналогичная идея поступала от прежнего лидера партии Владимира Жириновского. В 2020 году в России в ходе дискуссии по поправкам в Конституцию также было предложено заменить название должности главы государства на «верховный правитель».

Весной этого года ЛДПР предложила Центробанку (ЦБ) выпустить купюры или монеты с портретом умершего 6 апреля Жириновского.