ЛДПР предложила ЦБ выпустить купюры с портретом Жириновского

Депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом умершего 6 апреля лидера партии Владимира Жириновского. Об этом фракция сообщила 20 апреля в Telegram.

«Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В.В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека», — говорится в публикации.

Помимо этого, на встрече были подняты вопросы освобождения экономики от долларовой зависимости, целевых кредитов для бизнеса, сохранения «народной» ипотеки под 5% и ряда других аспектов.

7 апреля в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечается, что в Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, в ближайшее время переедет Музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

Еще одной инициативой однопартийцев политика станет предложение о том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому Жириновский имел отношение, было названо его именем, а также установлена ежегодная стипендия его имени.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 апреля спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Прощание с Владимиром Жириновским состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии.