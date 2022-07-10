Врач предупредила об опасности заразиться инфекцией через полотенце

Через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск. Об этом инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала URA.RU.

«Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее», — рассказала инфекционист.

По словам Чаленко, заражение чаще всего происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах.

Главный врач сети клиник «Династия» посоветовала перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога.

«Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом», — заявила Чаленко.

По ее словам, инфекция проявляется в виде мелких узелковых образований беловатого цвета, которые можно удалить с помощью жидкого азота или пинцета.

Выявив заболевание на начальной стадии, высыпания будут минимальны, заключила эксперт.

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