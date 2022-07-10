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Врач предупредила об опасности заразиться инфекцией через полотенце

Врач Чаленко объяснила, чем можно заразиться через полотенце
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Фото: Unsplash/Denny Müller
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Через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск. Об этом инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала URA.RU.

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«Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее», — рассказала инфекционист.

По словам Чаленко, заражение чаще всего происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах.

Главный врач сети клиник «Династия» посоветовала перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога.

«Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом», — заявила Чаленко.

По ее словам, инфекция проявляется в виде мелких узелковых образований беловатого цвета, которые можно удалить с помощью жидкого азота или пинцета.

Выявив заболевание на начальной стадии, высыпания будут минимальны, заключила эксперт.

Ранее, 8 июля, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в водоемах летом. По его словам, купания противопоказаны людям с острой или тяжелой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Купаться также опасно после употребления алкоголя, причем независимо от степени опьянения, заметил специалист.

2 июля главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала об опасности купания в не предназначенных для этого местах и призвала не игнорировать предупреждающий знак «Купаться запрещено». По ее словам, плохая вода в водоемах может стать причиной острых кишечных и паразитарных инфекций.

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