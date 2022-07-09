В Париже бездомные мигранты потребовали размещения в центрах для украинцев

Бездомные мигранты провели демонстрацию в Париже, требуя предоставить им пустующее жилье, куда власти так и не заселили украинских беженцев. Об этом 9 июля сообщила в Twitter ассоциация Utopia 56, борющаяся за права бездомных.

Десятки человек с плакатами перекрыли улицу перед центром для приема украинских беженцев в XV округе Парижа, следует из опубликованном в соцсети фото. В подписи к снимку говорится, что центр закроет двери со снижением числа приезжающих с Украины. А беженцы из других стран получат «прием на улице».

Несколько дней назад Utopia 56 опубликовала заявление о том, что «центры размещения украинских беженцев стоят полупустые» из-за спада притока новых беженцев с Украины в последние недели. При этом Франция не направляет туда бездомных мигрантов из других стран.

По данным ассоциации, власти Парижа закрыли два других центра приема в районе Берси и близ Восточного вокзала, созданных «исключительно для украинцев».

Ассоциации, борющиеся за права мигрантов, требуют сделать пустующие временные центры приема постоянными и предоставить место для живущих на улице.

4 июля стало известно, что страна приняла около 100 тыс. украинских беженцев с начала спецоперации РФ, но власти не знают о размещении половины из них. Как рассказал руководитель межминистерского кризисного центра префект Жозеф Зимет, динамика пребывания беженцев пошла на спад, хоть и еженедельно страна принимает около 300 человек.

24 июня обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, граждане не ожидали, что кризис вокруг Украины продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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