Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Ульяновской области

Пять человек пострадали при пожаре на автозаправочной станции (АЗС) в Ульяновской области, из них трое госпитализированы. Об этом 9 июля в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались», — написал он.

По его словам, два пациента находятся в тяжелом состоянии, еще один — в средней степени тяжести. Запланирован перевод пострадавших в ульяновскую ЦГКБ.

«Поручил минздраву (области) держать этот вопрос на контроле», — заключил Русских.

По данным «Известий», взрыв произошел на частной заправке, принадлежащей жителю Сызрани. С ожогами госпитализированы водитель, менеджер и кассир. У пострадавших ожоги до 40% поверхности тела.

Взрыв на одной из газовых заправок в Ульяновской области рядом с рабочим поселком Кузоватово прогремел ранее в этот день. Как в социальных сетях сообщали очевидцы, сначала загорелась фура с газом, затем произошел взрыв. Открытое горение было ликвидировано к 16:50 мск.