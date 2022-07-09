Взрыв прогремел на газовой заправке в Ульяновской области

На одной из газовых заправок в Ульяновской области прогремел взрыв. Инцидент произошел 9 июля рядом с рабочим поселком Кузоватово.

Как сообщают очевидцы, есть несколько пострадавших. По предварительной информации, сначала загорелась фура с газом. После этого последовал взрыв.

По данным регионального главка МЧС, автозаправочная станция сгорела на площади 100 кв. м.

Открытое горение ликвидировано к 16:50 мск.

14 июня возгорание газовой смеси произошло на газовой АЗС на Гусинобородском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Как сообщали очевидцы, перед пожаром прогремело не менее пяти взрывов. В результате происшествия пострадали 35 человек.