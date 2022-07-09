Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Мелитополем

Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Мелитополем. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава богу, и ПВО России», — написал он в своем Telegram-канале.

3 июля замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых НАТО. Жилые районы не пострадали благодаря работе систем ПВО. Частично были повреждены дома в районе аэродрома.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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