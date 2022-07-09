Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова раскритиковала Блинкена за слова об «изоляции» России на G20
Мир
Желающие почтить память Абэ выстроились в огромную очередь под ливнем
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве в субботу
Мир
Спикер парламента Шри-Ланки призвал президента и премьера уйти в отставку
Происшествия
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Мелитополем
Мир
Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян к осторожности
Мир
ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы
Мир
Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку
Сюжет:

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Мелитополем

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Мелитополем. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава богу, и ПВО России», — написал он в своем Telegram-канале.

3 июля замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых НАТО. Жилые районы не пострадали благодаря работе систем ПВО. Частично были повреждены дома в районе аэродрома.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022