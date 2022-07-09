Шеф-повар призвала не мариновать шашлык в майонезе и кетчупе

Замаринованный в майонезе с кетчупом шашлык получается слишком жирным, а вкус мяса будет вареным. Также, приготовленный в таком маринаде шашлык будет слишком калорийным, рассказала бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver Надежда Любимова.

По ее словам, если использовать смесь кетчупа с майонезом как соус к блюду, то в нем ничего плохого нет. Однако мариновать в ней мясо не стоит.

«Майонез действительно размягчает мясо, не просто так появился рецепт мясо по-французски, но также он обладает высокой жирностью, что совершенно излишне при приготовлении шашлыка, особенно свиного, ведь свинина и так довольно жирная и калорийная», — рассказала она «Газете.Ru».

Кетчуп размягчает мясо за счет уксуса и кислотности томатов. В итоге использование смеси делает мясо слишком мягким и вареным на вкус. Это совершенно не то, что ждет человек от приготовленного на углях мяса.

Также Любимова добавила, что маринад из кетчупа и майонеза окрашивает мясо в розовый цвет, что исключает появление красивой румяной корочки. В итоге получается цвет вареного мяса.

7 мая профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что шашлык может стать причиной сильного отравления, если его неправильно хранить и готовить.

Она предупредила, что купленное вне зоны официальной торговли мясо может быть недостаточно обработано соусом. Также шашлык могли изготавливать и хранить в условиях антисанитарии.