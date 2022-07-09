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День света: как мусульмане Москвы отмечают Курбан-Байрам

В этот праздник поминают усопших и делают добрые дела
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Верующие во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения не привязан к конкретной дате, поскольку начинается через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. Как проходит этот день — в фотогалерее «Известий»
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Верующие во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Ежегодно праздник выпадает на разные дни из-за особенностей мусульманского лунного календаря: даты постоянно меняются
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Верующие во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Накануне праздника соблюдают пост, Курбан-Байрам наступает с восходом солнца. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть
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Верующие во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Москве богослужения в этом году проходили в четырех мечетях города и на специально выделенной площадке в парке культуры и отдыха «Сокольники»
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Верующие во время намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В них поучаствовали около 260 тыс. человек
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Верующие в Московской Соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Подмосковье для праздничных богослужений выделили 64 места. По информации религиозных организаций, в них приняли участие около 155 тыс. человек
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин (в центре) во время обращения в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин (в центре) во время обращения в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
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Верующие в Московской Соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом, отметив глубокий нравственный, духовный смысл праздника. В послании российского лидера указывается, что деятельность мусульманской общины «очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе»
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Верующие в Московской Соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
В этот день также принято ходить в гости, посещать кладбища, чтобы у могил молиться за умерших
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Верующие в Московской Соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Курбан-Байрам наступил 9 июля и продлится три дня
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