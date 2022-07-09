Телефонные мошенники обокрали пенсионерку в Орле

Телефонные мошенники похитили 45 тыс. рублей у 66-летней пенсионерки в Орле. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Звонившие порекомендовали перевести деньги с карты женщины на «безопасный счет». Пенсионерка выполнила все указания мошенников, воспользовавшись онлайн-сервисом. После того как перевод был выполнен, неизвестные начали советовать ей взять кредит. Женщина усомнилась в законности произошедшего, а затем поняла, что ее обманули.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

Как отмечали ранее в ЦБ РФ, в попытках получить доступ к банковскому счету гражданина злоумышленники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

В случае если человек столкнулся с подобной ситуацией, рекомендуется прервать разговор, а также самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.