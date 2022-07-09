США и их союзники ведут тайные переговоры с целью найти дипломатический способ урегулировать конфликт на Украине, сообщила 8 июля немецкая газета Welt.

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта», — говорится в материале.

Издание считает, что замешательство лидеров западных стран очевидно, так как подавляющее число избирателей выступают за «дипломатическое решение».

Ранее, 1 июля, издание Politico сообщило, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

При этом МИД РФ ранее неоднократно указывал, что именно США и их союзники способствуют затягиванию конфликта, в том числе, снабжая Киев новыми вооружениями. Кроме того, по указанию западных партнеров украинская сторона прервала переговорный процесс с РФ.

24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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