Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Мир
ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS
Общество
В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
Мир
Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
Мир
В небе над Херсоном сработала ПВО
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине
Общество
Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Мир
Двое детей и девять взрослых пострадали из-за ударов ВСУ по Горловке
Мир
Росгвардейцы доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР
Сюжет:

СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине

Welt: США и их союзники ведут секретные обсуждения по окончанию конфликта на Украине
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и их союзники ведут тайные переговоры с целью найти дипломатический способ урегулировать конфликт на Украине, сообщила 8 июля немецкая газета Welt.

Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе
Освобожден стратегически важный поселок ДНР Спорное

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта», — говорится в материале.

Издание считает, что замешательство лидеров западных стран очевидно, так как подавляющее число избирателей выступают за «дипломатическое решение».

Ранее, 1 июля, издание Politico сообщило, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

При этом МИД РФ ранее неоднократно указывал, что именно США и их союзники способствуют затягиванию конфликта, в том числе, снабжая Киев новыми вооружениями. Кроме того, по указанию западных партнеров украинская сторона прервала переговорный процесс с РФ.

24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022