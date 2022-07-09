В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ожидающейся грозы и сильного ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Предупреждение о грозе и ветре в столице действует с 10:00 9 июля до 22:00 10 июля, в области с 9:00 9 июля до 21:00 10 июля.

Ожидается, что в субботу днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что все выходные в Москве будут идти грозы и ливни.