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В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ожидающейся грозы и сильного ветра.

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«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Предупреждение о грозе и ветре в столице действует с 10:00 9 июля до 22:00 10 июля, в области с 9:00 9 июля до 21:00 10 июля.

Ожидается, что в субботу днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что все выходные в Москве будут идти грозы и ливни.

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