Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не смог въехать в США. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает портал The Athletic.

По данным издания, спортсмену было отказано во въезде, предположительно, из-за отсутствия рабочей визы.

После этого Капризов был вынужден вернуться в Россию, где сейчас и находится.

Ранее в беседе с «Матч ТВ» источник отметил, что хоккеист перенес «небольшую операцию» во время пребывания в РФ и планировал вернуться в Штаты, чтобы возобновить тренировки перед началом нового сезона НХЛ.

6 июля в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это. В тот же день сообщалось, что Капризов вернулся в США из России, где проводил отпуск.

25-летний форвард играет в составе клуба «Миннесота Уайлд» с 2020 года и показывает отличные результаты. В начале апреля Капризов установил рекорд по числу набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он обогнал предыдущего рекордсмена «Миннесоты», Мариана Габорика, который показал лучший результат в 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08.

Российский спортсмен значительно улучшил свою статистику после того, как 20 марта вышел на третье место по очкам (76) за сезон в истории своего клуба.

Тогда же он занял шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, обойдя соотечественника и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который опустился на седьмую позицию с 75 очками.