Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал США нацией в упадке
Мир
Сторонники Джонсона сочли бывшего главу минфина страны предателем
Общество
В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы
Мир
Запорожские власти захотели обучать свои кадры в вузах Донбасса
Мир
Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
Спорт
Монсон и Дацик подписали контракт на бой по правилам MMA
Мир
Более 20 дворов подтоплено в селе Суордах в Якутии
Мир
Мирная жизнь восстанавливается в освобожденном Купянске
Мир
Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ
Мир
Отличившимся на спецоперации военнослужащим вручили награды
Армия
Ружье ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ

Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США

Athletic: хоккеисту Капризову дважды отказали во въезде в США
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не смог въехать в США. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает портал The Athletic.

Голевой порог: Капризов бьет рекорды, Овечкин в погоне за Хоу
Российские звезды впечатляюще заканчивают регулярный чемпионат НХЛ

По данным издания, спортсмену было отказано во въезде, предположительно, из-за отсутствия рабочей визы.

После этого Капризов был вынужден вернуться в Россию, где сейчас и находится.

Ранее в беседе с «Матч ТВ» источник отметил, что хоккеист перенес «небольшую операцию» во время пребывания в РФ и планировал вернуться в Штаты, чтобы возобновить тренировки перед началом нового сезона НХЛ.

6 июля в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это. В тот же день сообщалось, что Капризов вернулся в США из России, где проводил отпуск.

25-летний форвард играет в составе клуба «Миннесота Уайлд» с 2020 года и показывает отличные результаты. В начале апреля Капризов установил рекорд по числу набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он обогнал предыдущего рекордсмена «Миннесоты», Мариана Габорика, который показал лучший результат в 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08.

Российский спортсмен значительно улучшил свою статистику после того, как 20 марта вышел на третье место по очкам (76) за сезон в истории своего клуба.

Тогда же он занял шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, обойдя соотечественника и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который опустился на седьмую позицию с 75 очками.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022