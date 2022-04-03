Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ

Российский нападающий ХК «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов 2 апреля установил рекорд по числу набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 11-й минуте в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» Капризов отметился результативной передачей Матсу Цуккарелло. С учетом этого паса, в текущем сезоне 24-летний форвард установил клубный рекорд, набрав 84 (38 + 46) очка.

Таким образом Капризов обогнал предыдущего рекордсмена «Миннесоты», Мариана Габорика, который установил лучший результат в 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08.

Российский спортсмен значительно улучшил свою статистику после того, как 20 марта вышел на третье место по очкам (76) за сезон в истории своего клуба.

Тогда же он занял шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, обойдя соотечественника и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который опустился на седьмую позицию с 75 очками.

Ранее, 21 января, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США «Миннесота Уайлд» превзошел результаты Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков каждый. Капризов по итогам 90 игр занял четвертое место среди российских игроков за всю историю.