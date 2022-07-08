Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина получила от Литвы турецкий беспилотник «Байрактар»
Спорт
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
Мир
Украинские боевики разместили вооружение в школах Харькова и Кривого Рога
Мир
Страны G20 не приняли коммюнике по итогам встречи на Бали
Мир
США планируют поставить Киеву вооружение на месяцы вперед
Мир
РФ использовала в СБ ООН право вето по резолюции Запада о помощи в Сирии
Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Экономика
В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России
Мир
Премьер Эстонии Каллас планирует уйти с поста
Мир
В Донецке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ

Полянский заявил о безразличии Запада к сирийцам

Полянский: Запад похоронил механизм трансграничной помощи в Сирии
0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосовавшие против проекта резолюции России в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП на границе с Турцией показали свое истинное отношение к нуждам сирийцев. Об этом 8 июля заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«‎‎Зерно в Сирию из РФ идет в соответствии с контрактами прошлого года»
Посол САР в Москве Рияд Хаддад — о поставках пшеницы из России, фейках в СМИ и открытии страны для туристов

Ранее СБ ООН не поддержал российский проект резолюций, продлевавший на полгода действие КПП «Баб-эль-Хава» с возможностью продления еще на шесть месяцев.

«Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект, продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом», — заявил Полянский.

Он также отметил, что картина, которую пытаются представить западные страны, что Россия якобы против механизма трансграничной помощи и против продления этого механизма, ложная.

Полянский указал, что Россия предложила вариант, который продлевал резолюцию на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления, однако западные страны настаивали на таком варианте, который, как и в прошлом году, автоматически продлит действие резолюции до года.

Действие работающего в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию КПП «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции истекает 10 июля.

Условием для продления работы КПП, согласно принятой год назад резолюции СБ ООН, было в том числе наращивание поставок гуманитарной помощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. В 2021 году РФ не раз отмечала, что данное условие не выполняется.

Подготовленный Норвегией и Ирландией проект резолюции предусматривал продление работы КПП на полгода — с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на шесть месяцев, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном». РФ с такой позицией не согласилась и использовала право вето, пишет «Газета.Ru».

Режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через погранпереходы действует с 2014 года.

В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» (оба на границе Сирии и Турции), «Аль-Рамта» (на границе с Иорданией) и «Аль-Ярубия» (на границе с Ираком). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над всё большей территорией, Москва и Дамаск стали выступать за постепенное прекращение работы погранпереходов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022