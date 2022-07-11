Составлен портрет заемщика по льготной IT-ипотеке

Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной IT-ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 34 лет. Из них 62% мужчин и 38% женщин. Об этом сообщили аналитики банка ДОМ.РФ, выступающего оператором этой программы, в понедельник,11 июля.

С момента запуска программы объем выданных кредитов превысил 10 млрд рублей, мерой господдержки воспользовались более 1,2 тыс. человек.

Согласно данным аналитиков, около 46% мужчин берут ипотеку в браке, 26% заемщиков не женаты, 4% — в разводе. При этом среди замужних женщин IT-ипотеку берут 38%, 30% не состоят в браке, а 9% берут ссуду на покупку жилья, находясь в разводе.

Желающих приобрести недвижимость на этапе строительства среди мужчин и женщин одинаковое количество — по 63%. Покупку готовой недвижимости среди IT-специалистов чаще предпочитают женщины — 20%, чем мужчины — 18%. У 36% женщин и 40% мужчин при покупке жилья есть дети. У 18% женщин, оформляющих такую ипотеку, есть домашние животные, у мужчин этот показатель составляет 13%. В качестве домашних животных и мужчины, и женщины предпочитают кошек — 4,8% и 7,8% соответственно, собак — 2,2% и 3,4% соответственно. Большинство заемщиков в качестве отдыха предпочитают чтение книг — 37,8%, кино — 37,3%, музыку — 31,5%, игры — 21,5%, в том числе компьютерные — 15,8%.

Среди регионов-лидеров по объему кредитования по IT-ипотеке — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область.

«Запущенная по инициативе правительства программа нашла отклик в разных регионах. На данный момент в российские банки уже поступило более 10,7 тыс. заявок, при этом уровень одобрения по таким кредитам остается высоким — более 70%», — рассказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

В июле список аккредитованных для участия в программе компаний вырос более чем на 1000 организаций — теперь их более 10 тыс.

Управляющий директор по цифровой трансформации банка Николай Козак отметил, что поддержка IT-работников — это не только улучшение жилищных условий, но и отсрочка от армии для этой категории специалистов, сниженные ставки по кредитам для самих IT-компаний.

Правительство РФ 5 июля в 1,5 раза увеличило размер льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь максимальный размер кредита в регионах-миллионниках составляет 30 млн рублей, в остальных субъектах — до 15 млн рублей. Кредиты можно комбинировать с рыночными продуктами банков-участников. Дополнительно были изменены требования по доходам работников IT-организаций: теперь доход не менее 150 тыс. рублей в месяц требуется подтвердить сотрудникам организаций, зарегистрированных на территории городов-миллионников. Для работников остальных компаний необходим доход не менее чем в 100 тыс. рублей.