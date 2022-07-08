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Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

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Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на смертную казнь. Об этом 8 июля сообщили в парламенте страны.

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Соответствующий закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) ДНР» был принят депутатами в двух чтениях.

«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 УИК», — сообщила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Таким образом, положения УИК об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного закона.

1 июля в ДНР был установлен новый УИК с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.

Заключительные положения кодекса уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. Отмечалось, что в течение месяца они смогут подать апелляционную жалобу на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Шон Пиннер и Саадун Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

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