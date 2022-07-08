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Врач рассказала о возможных последствиях курения вейпа

Пульмонолог Гамбарян: у вейперов возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В результате курения вейпа у человека страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, из-за которой вейперам могут грозить инсульты, ишемическая болезнь сердца или сердечные приступы. Об этом рассказала руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава Российской Федерации Маринэ Гамбарян.

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«Вейперы подвергаются высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это обусловлено тем, что вейпинг, точно так же как обычные сигареты, способствует атерогенезу — воспалению стенок сосудов, что со временем приводит к их утолщению и сужению самого просвета. И для респираторного здоровья вейпы очень вредны в силу того, что приводят к развитию воспаления», — рассказала пульманолог в диалоге с «Газетой.Ru»

Врач также напомнила, что в жидкостях для вейпов содержатся вещества, которые оказывают негативное воздействие на здоровье легких. В результате экспериментальных исследований выяснилось, что воздействие пара с этими веществами может способствовать развитию опухолей.

Гамбарян также добавила, что у активных вейперов на 34% увеличивается шанс получить проблемы со зрением, а у тех, кто употреблял вейп в прошлом, — на 14%. Это объясняется тем, что вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет, могут вызывать повреждения слезного канала. Кроме того, они могут вызывать в организме окислительный процесс, вызывающий воспаления и ухудшение зрения.

Ранее, 20 января, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин выступил против инициативы о запрете продажи вейпов. Он подчеркнул, что электронные системы доставки никотина менее вредны по сравнению с обычными сигаретами.

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