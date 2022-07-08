В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день обстановке, проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса», — говорится в сообщении.

В Народном Совете ДНР указали, что таким образом положения уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного закона.

Закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики» был принят депутатами в двух чтениях.

1 июля ДНР установила новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.

Отмечается, что заключительные положения кодекса уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. Отмечалось, что в течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Шон Пиннер и Саадун Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.