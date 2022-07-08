Суд приговорил муниципального депутата к семи годам колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский суд Москвы приговорил депутата Муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 8 июля «Известиям» сообщили в суде.

Именно на таком наказании настаивал прокурор.

Горинова обвинили по пунктам а, б и д ч.2. ст. 207.3 УК РФ «(Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, с использованием своего служебного положения, группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения»).

Это первое обвинение по данной статье, по которому началось судебное следствие. Вину осужденный не признал. Вместе с Гориновым по делу проходит глава округа Красносельский Елена Котеночкина. Она заочно арестована.

Оба фигуранта 15 марта участвовали в заседании совета депутатов Красносельского района, где обсуждался план досуга жителей Москвы в период проведения спецоперации. Горинов и Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии. После публикации записи в интернете было возбуждено уголовно дело.

В конце апреля прошли обыски в управе московского муниципального округа. Тогда источник сообщил, что Котеночкина покинула Россию и находится в Армении.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

25 апреля Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, призвал прокуратуру пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию российского общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма и межконфессиональной вражды. Кроме того, глава государства поручил незамедлительно реагировать на распространение призывов к незаконным акциям и фейков в интернете.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнили в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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