Жительница Британии умерла после укуса комара в лоб

Жительница Великобритании скончалась после того, как комар укусил ее в лоб. Об этом 7 июля сообщило издание Independent.

21-летняя Ориана Пеппер из города Бери-Сент-Эдмундс графства Суффолк пострадала от укуса насекомого в Антверпене. Комар занес в ее организм инфекцию, которая позднее распространилась на ее мозг.

Девушку доставили в больницу, медики назначили ей антибиотики, однако лекарство не помогло. Спустя два дня она потеряла сознание. Ее парень отвез ее в больницу, где 21 июля того же года она скончалась.

Старший коронер Суффолка Найджел Парсли заявил, что причиной смерти женщины стала серьезная инфекция, вызванная укусом насекомого в лоб. Инфекция проникла под кожу, а затем — в сонную артерию на шее, что привело к бактериальной эмболии в мозге девушки. Он подчеркнул, что ранее никогда не сталкивался с подобными случаями.

Известно, что Ориана Пеппер была пилотом-стажером. Ее родители заявили, что их дочь больше всего любила летать вместе с отцом и братом Оливером, который тоже учится на пилота коммерческих авиалиний. В память об умершей ее семья учредила небольшую стипендию, чтобы поощрять других женщин становиться пилотами, пишет «Ридус».

В мае врач, доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала о риске получить опасную инфекцию после укуса комара. По ее словам, в России растут риски распространения лихорадки Западного Нила, а в преддверии летнего сезона особенно важно повышать информированность населения о данном заболевании.

Основными переносчиками инфекции являются комары, которые кормятся кровью зараженных птиц. Самый высокий риск получить инфекцию — у охотников, рыбаков, дачников, которые проводят много времени в местах скопления комаров.