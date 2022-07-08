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Психолог дала советы по возвращению к работе после отпуска

Психолог Нуждова рассказала, как настроиться на работу после отпуска
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Психолог Ирина Нуждова посоветовала заранее готовиться к выходу на работу после отпуска.

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В беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 8 июля, она пояснила, что желательно вернуться в привычную обстановку за пару дней до начала трудовых будней.

По словам Нуждовой, организму требуется несколько дней на то, чтобы перестроиться на режим, от которого человек успевает отвыкнуть за пару недель отдыха.

«История «с корабля на бал» — это стресс, который будет приводить к усталости, вялости практически сразу. Весь отпускной запал будет потерян раньше, чем могло бы быть. Организм будет кричать: «Подожди! Не все сразу!» Это тот же процесс акклиматизации! Дайте организму время настроиться», — объяснила Нуждова.

Она также посоветовала написать на листе бумаги список плюсов, которые человеку дает работа, их должно быть не менее 10. Она призвала периодически напоминать себе об этих плюсах.

5 июля клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, как работа может сказываться на состоянии здоровья. По ее словам, чрезмерное перенапряжение на работе проявляется в виде реальных заболеваний. Во время многочасовой работы человек нервничает, практически не отдыхает и недоедает, сообщает телеканал «360». Она отметила, что многие трудоголики поддерживают себя с помощью алкоголя, табака или становятся шопоголиками. Все это происходит из-за сильного переутомления и стрессов.

«Здесь нужно понимать, что если у человека есть гипертония, сахарный диабет, то при трудоголизме это может привести к печальным последствиям», — пояснила специалист.

В тот же день психолог Денис Хакимов рассказал об опасных последствиях трудоголизма. По его словам, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния. Также при трудоголизме наблюдается чрезмерность требований к себе, коллегам, а иногда и к членам семьи.

Для избегания негативных последствий трудоголикам психолог посоветовал разобраться в себе и найти те травмы и конфликты, которые привели к погружению в работу с головой.

Также 5 июля психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин на радио «Комсомольская правда» рассказала, как подготовиться к собеседованию с работодателем. По словам специалиста, на процесс собеседования влияет внешний вид, осанка, настрой и внутреннее состояние. Она посоветовала порепетировать перед зеркалом, чтобы настроиться на результат, проиграть сценарий встречи.

При этом, по словам психолога, излишняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя, пишет RT. Уверенный человек ведет себя спокойно и расслабленно и понимает, что необходимо максимально рассказать о своем профессиональном опыте, пишет «Москва 24».

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