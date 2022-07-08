Лжебанкиры похитили более 12 млн рублей у матери погибшего в спецоперации

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ во взаимодействии с коллегами из Пермского края и Татарстана задержали четверых подозреваемых в хищении денег у жительницы города Гремячинска, сын которой погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По версии следователей, в мае текущего года потерпевшей позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Они ей сообщили об «утечке данных» и порекомендовали застраховать ее расчетные счета.

В результате женщина несколько дней подряд под контролем мошенников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки.

В общем потерпевшая перевела более 12,7 млн рублей, в эту сумму также вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военных. Некоторое время спустя она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали в Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет, которые арендовали квартиру и организовали в ней так называемый штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денег на подконтрольные счета.

При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

6 июля стало известно, что в Тюменской области 11 жителей Тюмени, Хабаровска и Краснодара обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей. Деньги привлекались через частную клинику. Они еще в 2016 году создали преступную группу, пишет ИА «Наш город». Группа занималась хищением средств в сфере медицинских услуг. Для этого был открыт медицинский центр от имени ООО «Клиника «Сибирская».