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Частная клиника в Тюмени обманула более 150 пациентов на 16 млн рублей

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В Тюменской области 11 жителей Тюмени, Хабаровска и Краснодара обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей. Деньги привлекались через частную клинику.

ИА «Наш город» пишет, что жители Краснодара и Хабаровска еще в 2016 года создали преступную группу, в которую входило 11 человек. Она занималась хищением средств в сфере медицинских услуг. Для этого был открыт медицинский центр от имени ООО «Клиника «Сибирская».

Пациентам предлагали бесплатную диагностику на оборудовании MULTISCAN BC, а затем инсценировали медицинский прием, во время которого им сообщали ложную информацию о наличии заболевания. Излечение гарантировала клиника за определенную сумму. Если у пациентов не было денег, с ними заключали кредитный договор.

Таким образом, в период с 2017 по 2019 год мошенники «обследовали» 165 местных жителей. Им был причинен ущерб, превышающий 16 млн рублей.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму порядка 30 млн рублей. Уголовное дело насчитывает 316 томов, пишет megatyumen.ru.

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