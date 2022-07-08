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В Кемерове восемь авиарейсов задержаны из-за тумана в аэропорту

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове задерживаются прибытие и обратный вылет трех самолетов в Москву и одного в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

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Причиной задержки авиарейсов стали неблагоприятные погодные условия — туман.

«Задерживаются по метеоусловиям — туман в аэропорту Кемерова», — сказали в справочной.

По данным онлайн-табло, больше всего задерживается рейс у борта авиакомпания «Победа» из столичного Внуково. Самолет должен был приземлиться в Кемерове в 07:15 (03:15 мск), прибытие отложено до 12:19 (08:19 мск), обратный вылет до 12:35 (08:35 мск).

Самолет «Аэрофлота» из Шереметьево прибудет в Кемерово с задержкой в 4,5 часа — в 11:35 (07:35 мск). При этом обратный вылет борта запланирован на 12:15 (08:15 мск).

Рейс S7 из Домодедово в Кемерово задержан на 2,5 часа с прилетом в 09:59 (5:59 мск), в Москву он должен вылететь с трехчасовой задержкой в 10:50 (06:50 мск).

Самолет авиакомпании «Северный ветер» из Санкт-Петербурга выполнит рейс в Кемерово с опозданием в более чем 3,5 часа и совершит посадку в 11:07 (07:07 мск), обратный вылет задержан до 12:00 (08:00 мск).

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, утром в пятницу в Кемерове местами наблюдаются туманы. Температура воздуха ночью опускалась до +11 градусов, днем ожидается до +25 градусов.

Ранее, 27 июня, более чем на сутки был задержан рейс российской авиакомпании iFly, который должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Москву Как сообщила пресс-служба перевозчика, причиной этому стала неисправность воздушного судна. Все пассажиры были размещены в отеле рядом с аэропортом за счет авиакомпании.

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