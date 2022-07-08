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Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине

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На встрече с лидерами парламентских партий 7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна.

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — отметил российский лидер.

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При этом глава государства подчеркнул, что коллективный Запад организовал и поддержал на Украине «антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе», это и привело к нынешней ситуации.

Запад должен был понять, что проиграл, с первого дня операции на Украине, «потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», добавил Путин.

Коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно, уточнил российский лидер. Он отметил, что все инициативы российской стороны, которые касаются создания системы равной безопасности в Европе, были отвергнуты, предупреждения насчет не расширения НАТО были проигнорированы.

28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличении численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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