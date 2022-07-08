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Эксперты назвали примерную стоимость новых «Москвичей»

Эксперты: новые «Москвичи» могут стоить от 1,4 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Автомобили под брендом «Москвич» должны быть дешевле китайских конкурентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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«Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 млн, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 млн по сегодняшним ценам», — рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

По мнению специалиста, покупатели в первую очередь обратят внимание на кроссовер. Лифтбек, скорее всего, будет интересен для такси и совершенно точно получит заказ от города, уверен Моржаретто.

По его словам, эта машина должна стоить до 2 млн рублей.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 млн рублей, а самая дорогая — 4 млн.

Эксперты отмечают, что на первоначальном этапе предполагается крупноузловая сборка и только потом локализация.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новый «Москвич»: сколько он может стоить

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