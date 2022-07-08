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Доля клиентов МФО с доходом ниже 30 тыс. упала до минимума

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В этом году доля потенциальных клиентов микрофинансовых организаций с доходом до 30 тыс. рублей снизилась до минимума за всю историю наблюдений, составив 51,1%. Об этом сказано в исследовании МФК Moneyman (есть у «Известий»).

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В то же время категория будущих заемщиков с заработком в диапазоне 30-80 тыс. рублей и выше этой суммы выросла до 46,1% и 2,8% соответственно, достигнув максимума.

В кризис 2022-го темпы падения числа потенциальных заемщиков с небольшим заработком оказались аналогичны динамике пандемийного года, отмечается в исследовании. В частности, в январе-мае в сопоставлении с прошлогодним уровнем их доля упала на 2,4 п.п. (с 53,5% до 51,1%), а в 2020-м к 2019 году — на 2,6 п.п. (с 56,8% до 54,2%). Тогда как в непростой 2015-й в сегменте клиентов с низким доходом, напротив, фиксировался рост. В тот год их доля достигла пика, увеличившись до 66,5% против 66,1% в 2014-м.

Наблюдаемый отток клиентов с доходом до 30 тыс. связан с ростом господдержки наиболее уязвимых слоев населения и ужесточением скоринговой политики МФО, объясняют авторы исследования.

Также влияет повышение цен и трат населения, при отсутствии сопоставимого роста доходов. Однако стоит учесть и фактор увеличения заработка потребителей, а следовательно, их перехода в категорию повыше, добавили специалисты Moneyman.

Крупные МФО подтвердили «Известиям» отток физлиц с небольшим доходом. Недоступность займов может привести к росту востребованности услуг «черных кредиторов», полагают опрошенные эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заемная ноша: доля клиентов МФО с доходом ниже 30 тыс. упала до минимума

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