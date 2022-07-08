В России хотят разрешить строить заправки в природоохранных зонах

В России предложили отменить запрет на строительство газовых заправок в границах водоохранных зон. Соотвествующий законопроект разработало Российское газовое общество (РГО), Минэнерго разослало инициативу в профильные ведомства для проработки, рассказали «Известиям» в министерстве, подчеркнув, что проводят политику по стимулированию развития газозаправочной инфраструктуры.

«Фактически в населенных пунктах в условиях плотной городской застройки, вдоль автомобильных дорог и в местах размещения различных зон с особыми условиями использования территорий, существует острый дефицит свободных земельных участков», — пояснили «Известиям» в РГО.

Подготовленный законопроект даст стимул к строительству новых автозаправочных станций и увеличению их численности в России, заключили в газовом обществе.

Но в Минприроды выступили против инициативы: по сути, газовые АЗС аналогичны заправкам нефтепродуктами. А сегодня такую деятельность осуществлять в водоохранных зонах запрещено, сказали в ведомстве.

Инициатива РГО может губительно сказаться не только на состоянии водоохранных зон по берегам водоемов, но и на качестве вод, в том числе в источниках питьевого водоснабжения, считает зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

Кроме того, нововведение может стать удобным прикрытием для тех, кто хочет завладеть охраняемыми природными территориями, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Природе — газ: в России хотят разрешить строить заправки в водоохранных зонах