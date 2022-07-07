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МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу

Кулеба: ни один россиянин не подал документы на украинскую визу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Ни один россиянин не подал заявку на получение украинской визы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сообщил он в эфире канала «Украина-24» в четверг, 7 июля.

1 июля Украина ввела для граждан России визовый режим. Без визы россияне теперь не смогут въезжать на территорию Украины, находиться там и следовать через нее транзитом.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

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