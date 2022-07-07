МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу
Ни один россиянин не подал заявку на получение украинской визы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сообщил он в эфире канала «Украина-24» в четверг, 7 июля.
1 июля Украина ввела для граждан России визовый режим. Без визы россияне теперь не смогут въезжать на территорию Украины, находиться там и следовать через нее транзитом.
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.
Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.