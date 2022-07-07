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Испытания ракеты Minotaur II в США закончились ее взрывом

ВВС США: ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Калифорнии испытательная межконтинентальная баллистическая ракета Minotaur II взорвалась через 11 секунд после запуска. Взрыв вызвал пожар на базе, сообщает 7 июля издание The Hill, при этом никто не пострадал.

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На место ЧП сразу же прибыла пожарная бригада. Для того чтобы установить причину взрыва, начато расследование. Обломки ракеты были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки.

Твердотопливная ракета Minotaur используется министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов. Ее испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который, в свою очередь, использовался бы для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.

30 июня сообщалось, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях также закончились неудачно. Согласно официальному заявлению Пентагона, ошибка в них была связана с проблемами, возникшими после воспламенения ракетной системы.

5 июля стало известно, что США планируют потратить $27,1 млн в 2023 финансовом году на проекты по использованию воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая. Отмечается, что Штаты намерены использовать военные аэростаты, оборудованные солнечными панелями, для отслеживания гиперзвукового оружия.

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