Путин назвал непростым вызовом проект по выпуску автомобилей «Москвич»

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» является непростым вызовом. Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с победителями конкурса «Лидеры России».

Он подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.

«Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», — добавил российский лидер.

Ранее в этот день в пресс-службе КамАЗа сообщили, что под маркой «Москвич» будет выпускаться пять моделей: в линейке продукции — четыре кроссовера и один седан. До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

Днем ранее между правительством Москвы и КамАЗом было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Российская компания выступит технологическим партнером проекта. Тогда же стало известно, что началась работа над созданием платформы для машин «Москвич».

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московский завод Renault после ухода собственника из России перешел на баланс города. Он отметил, что на предприятии будут выпускать автомобили под брендом «Москвич».

Автомобили бренда «Москвич» выпускались ранее с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.