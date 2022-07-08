Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Суперкубок России. «Зенит» – «Спартак»

Новый сезон в российском футболе официально стартует 9 июля. По традиции это будет матч за трофей, который разыгрывают между собой действующий чемпион — петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны — московский «Спартак». Красно-белые превратили подготовку к Суперкубку в месяц скандалов. Главным образом из-за того, что РФС выбрал местом проведения матча Северную столицу. Ввиду давней принципиальности противостояния «Зенита» и «Спартака» интерес к матчу и без того был высок, а информационная шумиха превращает его в колоссальный.

Петербургский клуб постепенно обновляется после ухода Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. В предстоящей игре впервые против своей бывшей команды выйдет Зелимхан Бакаев. Меньше месяца назад он подписал контракт с «Зенитом» после скандального ухода из «Спартака». Кроме того, впервые мы увидим в форме сине-бело-голубых в официальном матче приобретенных у «Сочи» Маттео Касьерру и Родригао. Для спартаковцев игра за Суперкубок станет первой под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

9 июля, 19:00. «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Спортивная гимнастика

Кубок России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

После отстранения наших спортсменов от международных стартов особый статус стали приобретать внутрироссийские соревнования. В частности, Кубок России по спортивной гимнастике, который стартовал в середине недели в Калуге. На него приехали наши главные звезды — Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, а также выигравшие с ними золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях Давид Белявский и Виктория Листунова. 8 июля зрители увидят финалы в личном многоборье, а в выходные, 9 и 10 июля, турнир завершится розыгрышем медалей в упражнениях на отдельных снарядах.

8 июля, финалы многоборья: 12:00–14:00, мужчины; 16:30–18:00, женщины. 9, 10 июля, 13:00–16:00, финалы в отдельных видах. Дворец спорта «Центральный» (Калуга). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета»

Футбол

Товарищеский матч. «Локомотив» – «Динамо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Команды Российской премьер-лиги проводят последние контрольные матчи перед стартующим 15 июля чемпионатом России. Одним из этапов подготовки для московских «Локомотива» и «Динамо» станет их дерби, которое состоится в воскресенье на домашнем стадионе «железнодорожников».

«Динамо» в прошлом сезоне впервые за долгие годы завершило чемпионат в призерах. Но потеряло своего главного тренера Сандро Шварца. Его сменщик Славиша Йоканович заканчивает первую предсезонку во главе бело-голубых и в предстоящем товарищеском матче покажет свои первые наработки.

«Локомотив» после провала в прошлом сезоне (а шестое место вряд ли можно расценить иначе, если в предыдущие четыре года были завоеваны чемпионство, два комплекта серебряных и бронзовые медали) попытается реабилитироваться перед болельщиками. И продемонстрировать, ради чего провел тотальное обновление состава.

10 июля, 19:00. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на Okko Спорт