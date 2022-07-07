В Минобороны РФ назвали разработку карантинных инфекций целью лабораторий США на Украине

Основной целью военно-биологической деятельности США на Украине является разработка карантинных инфекций, способных нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран. Об этом заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Их основная направленность — экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных

государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла», — сообщил Кириллов.

Кириллов также рассказал и об одном подрядчике этих проектов, получавшем денежные средства из инвестиционного фонда сына американского президента Хантера Байдена — компании Metabiota. На своем сайте она называют своей главной миссией «сделать мир более устойчивым к эпидемиям».

«Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что данная компания являлась лишь прикрытием для решения

сомнительных, с точки зрения международного права, задач и используется политической элитой США для осуществления непрозрачной финансовой деятельности в различных регионах мира», — указал Кириллов.

В качестве примера он напомнил, что компания некогда принимала участие в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. По словам генерал-лейтенанта, их деятельность тогда вызывала вопросу у ВОЗ с точки зрения соблюдения ими требований биобезопасности.

В приведенном Минобороны отчете международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе с Эболой в Сьерра-Леонев 2015 году, говорится, что сотрудники Metabiota «не соблюдали регламент проведения манипуляций при обращении с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона, которые использовали данную компанию как прикрытие».

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