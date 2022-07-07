Челябинские рабочие создали первую в РФ быстрозарядную станцию для электромобилей

На предприятии Научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина» создали первую в России быстрозарядную станцию для электромобилей. Информация появилась 7 июля.

«НПО «Электромашина» разработало зарядную станцию для электроавтомобилей, которая позволяет зарядить машину на 80% за 20 минут. Аналогов таких станции в России нет. Запуск двух первых станции в Челябинске планируется этим летом», — рассказали корреспонденту URA.RU на предприятии.

Там также указали на то, что станция оборудована интеллектуальной системой для обеспечения видеоаналитики, экомониторинга и раздачи бесплатного WI-FI.

В рамках открытия выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге 4 июля холдинг «Синара —Транспортные машины» показал электробус «Синара-6253».

Это первая низкопольная пассажирская машина в линейке общественного колесного транспорта компании, сообщила пресс-служба предприятия.

1 июля «Известия» сообщили, что Калининградский завод «Автотор» готов выпустить электрокабриолет. В холдинге давно вынашивают планы по развитию направления производства коммерческой техники с применением двигателя на электрической тяге, но первой электромашиной станет кабриолет.