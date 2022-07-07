Самолет «Уральских Авиалиний» столкнулся с птицей в Подмосковье

Самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии», направлявшийся в город Худжанд в Таджикистане, после вылета из аэропорта Жуковский в Московской области столкнулся с птицей. По этой причине полет был прерван, сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

ЧП произошло в четверг, 7 июля.

«Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» сегодня ночью после вылета из аэропорта Жуковского при наборе высоты столкнулся с птицей. Командир воздушного судна доложил о попадании птицы в лобовое стекло, которое в результате треснуло», — отмечается в публикации.

Отмечается, что судно кружило в небе на протяжении трех часов для того, чтобы выработать топливо.

Посадка прошла благополучно в московском Домодедово.

Сообщается, что пассажиров отправили в пункт назначения на резервном борту.

28 июня в московском аэропорту Домодедово образовались огромные очереди из-за сбоя на стойке регистрации «Уральских авиалиний». В авиакомпании заявили «Известиям», что неполадки произошли в европейской системе регистрации Amadeus, однако позже эту версию опровергли.