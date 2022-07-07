Жители России почти перестали верить в любовь с первого взгляда

Россияне за период с 2012-го по 2022 годы стали реже верить в любовь с первого взгляда. Это показал опубликованный 7 июля опрос SuperJob в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В 2022 году в любовь с первого взгляда чаще верят мужчины. Из них положительно ответили на соответствующий вопрос 55% на фоне 44% среди женской аудитории. Респонденты старше 45 лет на 9% больше уверены в таком исходе, чем молодые — их процентное соотношение составило 56% против 47%.

Если в 2012 году в любовь с первого взгляда верили семь из десяти опрошенных, то в 2022 только два из десяти — 51%. Из них подобное испытывали 40%, тогда как до настоящего момента еще 11% не сталкивались с подобным образом возникновения чувств. С настороженностью и недоверием к любви с первого взгляда относятся 32%, которые назвали немаловажным фактором тесное общение с возможностью узнать друг друга поближе, передает «Газета.Ru».

16 декабря 2021 года врач-психолог Любовь Крушинских рассказала «Известиям», как можно справиться с чувством одиночества.

Как отметила специалист, одиночество — это переживание, что нет никого рядом, с кем можно было бы поговорить, разделить чувства, мысли и провести время. Оно может ощущаться в теле как тяжесть в груди, повышенная тревожность, сжатость, опустошенность или отверженность, как непринадлежность к какой-то группе. Это чувство может переживаться очень тяжело, особенно, если к нему присоединяется страх отвержения.