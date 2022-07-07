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В пермском Политехе разработали систему контроля за городскими ЛЭП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Ученые национального исследовательского пермского Политехнического университета разработали математическую модель для быстрого анализа состояния линий электропередач (ЛЭП). Как сообщает 7 июля издание «Энергетика и промышленность России», модель будет наблюдать за внутренним полем температур кабеля без нарушения целостности его конструкции.

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В случае вероятности возникновения перегревов, система определит пути решения опасной ситуации. Это будет происходить по предложенной учеными методике, которая позволяет проводить анализ состояния канала средствами удаленного контроля и управлять выбором наиболее рационального режима эксплуатации ЛЭП, который сопряжен с необходимостью контроля температурных условий.

«В случае, если рассматриваемый новый режим может привести к недопустимым состояниям канала, необходимо определить, на каких линиях и насколько требуется снизить нагрузку, чтобы устранить чрезмерный нагрев. Для удобства работы необходимо определить структуру массива, в котором будут храниться результаты всех возможных уникальных решений состояний кабельного канала, рассчитанных для конкретных токовых нагрузок», — сообщила старший преподаватель кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» Ирина Кухарчук.

Технология подходит для кабельных сооружений различных конструкций и может быть реализована в виде отдельного программного приложения, а ее внедрение способствует развитию цифровизации электроэнергетических систем.

В январе стало известно, что в Екатеринбурге запущено производство дрона для ЛЭП «Канатоходец», который не имеет аналогов в мире. Аппарат предназначен для ремонта электросетей. Дрон способен взлетать и садиться на линию высокого напряжения. «Канатоходец» диагностирует и устраняет неполадки на ЛЭП. В России более 2,5 млн км воздушных высоковольтных линий.

В ноябре 2021 года ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета также придумали технологию, позволяющую снизить уровень шума, который издают самолеты. Разработанная методика основывается на обшивке авиадвигателя специальными конструкциями, способными поглощать звуки.

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