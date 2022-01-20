В Екатеринбурге запущено производство дронов для ЛЭП

В Екатеринбурге запущено производство дрона для ЛЭП «Канатоходец», который не имеет аналогов в мире, сообщает телеканал «Известия».

Аппарат предназначен для ремонта электросетей. Дрон способен взлетать и садиться на линию высокого напряжения. «Канатоходец» диагностирует и устраняет неполадки на ЛЭП. В России более 2,5 млн км воздушных высоковольтных линий. Скорость ремонта ЛЭП сейчас составляет 1 км/ч. Конструкторы заставят работать дрон в три раза быстрее. Аппарат будет незаменим в труднодоступных районах, где есть ЛЭП — например, в тайге, заболоченной местности или в пустыне.

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