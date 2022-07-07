В России ввели новые климатические нормы

В России введены новые климатические нормы, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Об этом в четверг, 7 июля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понятие «температурная аномалия» подразумевает несоответствие показателей средним многолетним значениями.

Как отметил Вильфанд, «нормальной погода» считается, если она аналогична предшествующим периодам.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах.

6 июля МЧС России сообщал, что сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг. Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.