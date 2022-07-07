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В России ввели новые климатические нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России введены новые климатические нормы, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Об этом в четверг, 7 июля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Понятие «температурная аномалия» подразумевает несоответствие показателей средним многолетним значениями.

Как отметил Вильфанд, «нормальной погода» считается, если она аналогична предшествующим периодам.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах.

6 июля МЧС России сообщал, что сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +30...+32 градусов прогнозируется в Москве в четверг. Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.

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