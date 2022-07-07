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Винер заявила о разводе с Усмановым через ЗАГС

Ирина Винер заявила, что развелась с Усмановым через ЗАГС
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер в четверг, 7 июля, заявила, что ее развод с основателем одного из крупнейших горно-металлургических холдингов страны «Металлоинвест» Алишером Усмановым состоялся через ЗАГС.

«Мы развелись с Алишером Бурхановичем, сделали это через ЗАГС, не через суд. Иск был отозван», — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

Накануне Усманов отозвал свои требования о разводе, после чего мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску о расторжении брака между супругами.

О начале бракоразводного процесса пары стало известно 19 мая. Истцом по данному гражданскому делу выступил Алишер Усманов.

Винер и Усманова поженились в 1992 году. Причина их разрыва не разглашается.

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