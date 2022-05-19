Прямой эфир
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Наука
В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС
Мир
Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО
Армия
Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»
Мир
В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия
Интернет
Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными
Экономика
ЦБ РФ смягчил порядок операций с иностранной валютой
Экономика
Мишустин заявил о перестройке российской экономики
Общество
Сумма пособия по беременности и родам в РФ составит 660,9 тыс. рублей к 2025 году

Усманов подал на развод с Винер

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Алишер Усманов начал бракоразводный процесс со своей женой Ириной Винер-Усмановой — главным тренером сборной России по художественной гимнастике. О том, что он подал на развод, сообщили 19 мая в суде.

«Рассмотрение дела о расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей — назначено на 7 июня. Начало — 12:00 мск», — передает сообщение «РИА Новости».

Дело будет рассматривать мировой судья района Крылатское в Москве. Отмечается, что Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Винер, соответственно, будет ответчиком.

Винер и Усманова поженились в 1992 году. Причина развода не разглашается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022