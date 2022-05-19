Усманов подал на развод с Винер
Основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Алишер Усманов начал бракоразводный процесс со своей женой Ириной Винер-Усмановой — главным тренером сборной России по художественной гимнастике. О том, что он подал на развод, сообщили 19 мая в суде.
«Рассмотрение дела о расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей — назначено на 7 июня. Начало — 12:00 мск», — передает сообщение «РИА Новости».
Дело будет рассматривать мировой судья района Крылатское в Москве. Отмечается, что Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Винер, соответственно, будет ответчиком.
Винер и Усманова поженились в 1992 году. Причина развода не разглашается.