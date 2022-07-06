Еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покинет должность

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд вскоре покинет должность, чтобы сосредоточиться на заботе о семье. Об этом 6 июля сообщает Fox News со ссылкой на представителя администрации США.

При этом источник телеканала отметил, что Бедингфилд продолжит оставаться «критическим игроком в продвижении повестки дня [американского президента Джо] Байдена извне».

Причина ухода с поста в том, что женщина намерена проводить больше времени со своими маленькими детьми и мужем, который также является ветераном администрации Байдена, говорится в материале Fox News.

По словам представителя Белого дома, Бедингфилд работала директором по связям с общественностью, когда Байден еще был вице-президентом.

Как отметил канал, ее уход произошел после того, как директор службы быстрого реагирования Белого дома Майк Гвин покинул Белый дом в прошлом месяце. Гвин сейчас работает в министерстве финансов в качестве заместителя помощника секретаря по связям с общественностью.

Ранее, 16 мая, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая 13 мая официально завершила деятельность в должности, сменила Карин Жан-Пьер. Псаки променяла госслужбу на работу на телевидении. Осенью она будет вести программу на MSNBC.

На одном из последних брифингов бывший пресс-секретарь подвела итог своего пребывания в Белом доме. Она отметила, что самой сложной частью работы были постоянные угрозы.