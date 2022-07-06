Брэд Питт пожаловался на неспособность различать лица людей

Звезда Голливуда Брэд Питт страдает прозопагнозии — неспособностью различать лица людей, известной, как лицевая слепота. Об этом артист признался в интервью журнала GQ.

По словам актера, у него не получается запоминать новых людей. В итоге это формирует определенное мнение окружающих о нем. Люди полагают, что он отчужден и погружен в себя.

«Никто мне не верит!» — пожаловался журналисту артист.

Питт отметил, что официальный диагноз врачи ему пока не поставили.

Впервые о своих подозрениях на «лицевую слепоту» актер сообщил в 2013 году. Тогда он выражал желание познакомиться с человеком с такой же болезнью, чтобы поделиться своими трудностями.

В феврале Питт обвинил бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Актеры приобрели поместье-замок Шато Мираваль (Miraval Chateau) во Франции в 2008 году.

Территория резиденции также включает винодельню, которую сам Питт считает успешным бизнесом благодаря его усилиям.