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Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве

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Фото: ТАСС/URA.RU
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Восемь из 27 детей, отравившихся в частном детском саду в Москве, госпитализированы. Работники учреждения рассказали 6 июля, что малышей кормили едой, которую готовили в соседней школе. Сотрудники отмечают, что продукты школа закупала у одного и того же поставщика на протяжении долгого времени и проблем никогда не было.

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Продукты, которые ели дети, изъяли сотрудники прокуратуры и полиции, чтобы отправить на экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении поставщика.

«В ходе проверки будут установлены причины происхождения, причастные лица, дана оценка соблюдения федерального законодательства», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Федотова.

Известно, что малыши почувствовали себя плохо после обеда, несколько ребят даже потеряли сознание. Воспитатели вызвали скорую помощь.

«В самой группе было очень много детей, который были без родителей. То есть все были на руках у медиков. Дальше я нашел своего ребенка. Она у нас еще более-менее такая крепкая. И как-то, видимо, быстрее, не такая зеленая. Потому что остальные зеленые, один мальчик лежал там, он даже не открывал глаза», — рассказал Владимир Меньшиков — один из родителей, прибывших в детсад за дочкой.

Родители пострадавших малышей не понимают, как такое могло произойти. Они отметили, что администрация всегда внимательно следила за тем, чем кормят дошколят.

«Всё организовано хорошо. То есть, еще раз повторюсь, даже нам передать туда еду, в честь дня рождения там торт передавать запрещено. То есть они контролируют и смотрят», — рассказал Владимир Меньшиков.

Часть малышей всё еще остается в больнице. По информации «Известий», сейчас детский сад закрыт на дезинфекцию.

Об отравлении малышей в дошкольном учреждении ранее в этот день сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, сейчас ожидаются результаты анализов, которые покажут, чем дети отравились. Омбудсмен отметила, что лично побывала в организации и не выявила там никаких нарушений. В саду детей кормили по договору — при наличии буфета еду готовили в другом помещении. Учреждение соблюдает все требования Роспотребнадзора, добавила Ярославская.

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