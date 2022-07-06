В Москве в частном детском саду из-за отравления пострадали 11 детей

В частном детском саду в Москве отравились 11 детей. Из них четверо были доставлены в медицинское учреждение, затем двоих выписали, сообщила 6 июля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Детский садик находится жилом комплексе и имеет лицензию. На данный момент известно, что отравилось 11 детей. Четверо были доставлены в больницу, двое из них уже выписаны. Сейчас ждем результатов анализов, которые покажут, чем дети отравились», — заявила омбудсмен в беседе с ТАСС.

Она также отметила, что лично побывала в организации и не выявила там никаких нарушений. В детском саду детей кормили по договору — при наличии буфета еду готовили в другом помещении. Учреждение, по словам Ярославской, соблюдает все требования Роспотребнадзора.

Ранее в этот же день в другом частном детском саду в результате отравления пострадали 27 детей. Восемь из них были госпитализированы, а остальных забрали домой родители.

ЧП произошло в учреждении, расположенном по 3-й Хорошевской улице. Отмечается, что сразу после приема пищи у детей возникла рвота. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.