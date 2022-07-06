Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов

С 2020 года Госфильмофонд России оцифровал пленочные фильмы, всего обработка затронула почти 10 тыс. картин.

Реализация проекта и дальнейшее цифровое хранение стали возможны благодаря национальному проекту «Культура».

У Министерства культуры есть планы включить фильмы Госфильмофонда в дистрибьюторскую деятельность. Как уточнили в ведомстве, кроме того, с 16 по 30 ноября в Москве состоится II Международный фестиваль архивных фильмов.

В программу I Московского международного фестиваля архивного кино, который состоялся осенью 2021 года, вошли архивные кинокартины, прошедшие реставрацию, восстановленные или считавшиеся утерянными. Тогда главной площадкой стал кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион».