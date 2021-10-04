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В Москве покажут отреставрированные и ранее утерянные фильмы

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Архивные кинокартины, прошедшие реставрацию, восстановленные или считавшиеся утерянными войдут в программу I Московского международного фестиваля архивного кино, который стартует 26 октября. Главной площадкой станет кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион». Также показы пройдут в «Москино Космос», «Художественном», Центре документального кино (ЦДК) и Музее современного искусства «Гараж». Об этом в понедельник, 4 октября, «Известиям» рассказал художественный руководитель фестиваля, историк кино Николай Изволов.

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По его словам, зрителей ожидают картины, никогда ранее не демонстрировавшиеся.

«Особое внимание стоит обратить на «Юдифь и Олоферн» (режиссер Луи Фейад). Этого итальянского фильма 1909 года еще никто не видел, он будет впервые в мире показан публике и уже вызвает повышенный интерес в среда зарубежных киноархивистов», — поделился Изволов.

Также будут представлены и раритеты отечественного кинематографа: оставшаяся незаконченной «Незнакомка» (1985) Динары Асановой и отреставрированный «Молох» (1999) признанного мастера Александра Сокурова. Покажут и восстановленный в цифровом качестве фильм-эксперимент Рустама Хамдамова «Вокальные параллели» (2005), сделанный по сценарию Ренаты Литвиновой и с нею же в главной роли. Наконец, зрители увидят «Долгую счастливую жизнь» (1967) — единственную режиссерскую работу Геннадия Шпаликова.

С 24 по 30 сентября в Москве при поддержке Министерства культуры РФ впервые прошел Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Самые яркие научные фильмы последних лет можно было увидеть сразу в четырех столичных кинозалах: «Иллюзионе», Новой Третьяковке, «Октябре» и ЦДК. За время фестиваля зрители смогли посмотреть более 20 полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях, в том числе российские премьеры. Режиссеры, чьи фильмы показали на фестивале ФАНК в этом году, исследуют темы космоса, искусственного интеллекта, генной инженерии, человеческих страхов и взаимоотношений.

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